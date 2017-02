Kouzelné malování s čarováním

Divadelní spolek MIM o.s.

V hlavní roli se představí profesor Zlomtužka, mistr v malování čáry, který přichází odprezentovat svoji přednášku o umění malování. Na kouzelném plátně malířova stojanu se však dějí podivné věci. Nakreslené čáry mizí, mění tvar a dělají se na nich uzly. Nakreslené předměty se zhmotňují, stávají skutečnými a vyskakují z obrazu. V rukou

malých diváků pak dokazují svůj kouzelný původ. Nakreslenému klaunovi naroste nos a mezitím malíř maluje na plátno čáry a děti se předhánějí v tom, kdo dříve uhodne, co to je. Žába, osel, kůň žirafa, klaun, hlava, smějící se Turek, zasmušilý kuchař.....jejich fantazie nezná mezí. A když se do toho všeho ještě zapojí „povedený“ bratr pana

profesora LEO, nebude to s tím malováním asi úplně lehké.



Více info: www.nabidkapohadek.cz