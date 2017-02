Neon Run 2017

Co je to NEON RUN PRAHA?



Je to divoký a šílený zářící zážitek! Neon Run není tak moc o rychlosti, jako spíše o zážitku. Obklopí vás noc plná jasných světel a neonových barev na tělo, které se pod UV černým světlem úžasně rozzáří. Naše akce je celá o lidech různých rychlostí, věků, tvarů a velikostí. Stačí překročit startovní čáru. Přijďte takoví, jací jste! Vezměte i rodinu, přátele a vytvořte si společné vzpomínky. Tento pětikilometrový běh, vám jednoduše vyrazí dech!



Info

Datum 2.9.2017

Místo Praha 6 - Vypich

Start Praha 6 - Vypich - Letohrádek Hvězda

Cíl Praha 6 - Vypich - Letohrádek Hvězda

Místo prezentace Praha 6 - Vypich - Letohrádek Hvězda



Program akce

16:00 - 20:00 Registrace a prezentace NEON RUN

20:00 - 20:30 Řazení běžců na start

20:30 - 20:35 Start 5 km NEON RUN

20:40 - 21:45 After party NEON RUN s DJ ROXTAR

22:00 - 22:00 Konec