Neil Zaza (USA), Miloš Mimi Knopp

Neil Zaza je vysoce uznávaný americký, melodický kytarista, známý zejména svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderní ch kytarových prvků. Kromě svých vlastních aktivit a koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai , Dweezel Zappa či Joe Satriani, které doprovází na turné při živých přehlídkách.

Metalová část rockové veřejnosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse. Zaza začal hrát na kytaru v deseti letech a studoval klasickou kytaru na University of Akron. Svou první výraznější skupinu pojmenovanou ZAZA založil v roce 1987, která se stala velice rychle úspěšnou po celých Spojených státech. Kapela se rozešla po 2 albech (Just Get It z roku 1989 a Party With The Big Boys z roku 1991)a mnoha úspěšných koncertech po celé zemi . Logicky tak Neil Zaza odstartoval vlastní sólovou kariéru.

Prvním počinem bylo debutové album „Two Hands, One Heart“ z roku 1992 a je dodnes kritiky vysoce ceněno, zejména svou kombinací klasického a moderního kytarového soundu. Hned v následujícím roce vydává „Thrills & Chills“ a kritika opět nešetří chválou. V témže roce se objevil jako hostující kytarista s Hartford Symphony Orchestra, s kterým odehrál dnes již klasická představení jako 1492 nebo West Side Story. V roce 1996 je jako jeden z hlavních taháků na Montreal Guitar Festival.

V roce 1997 vychází Zazovo třetí sólové album „Sing“ na kterém je také obsažen jeho největší hit – „I´m Alright“. Zaza nahrává nová alba a spolupracuje s mnoha dalšími umělci. Často vystupuje jako „druhý“ kytarista vedle Steve Vaie, Joe Satrianiho, Yngwie Malmsteena, Vinnie Moora či Dweezela Zappy. U Zappových alb je také často uveden jako autor nebo spolupracuje při nahrávání.

Naopak na jeho sólových albech můžete slyšet například Michaela Anthonyho (ex-Van Halen), Steve Smitha a Rosse Valoryho z Journey, klávesistu Dream Theater Jordana Rudesse. Jeho klubové vystoupení s vlastní kapelou je příslibem k nevšednímu zážitku setkat se s brilantní kytarovou technikou z bezprostřední blízkosti a mimo to je Zaza sám, znám jako velký pohodář. Celý kytarový večer odstartuje známý domácí strunobijce Miloš Mimi Knopp se svou doprovodnou kapelou. Není lepší kandidát, který by se ujal role předskokana, než Miloš, kterého fanoušci znají třeba ze skupiny Aleše Brichty, Merlinu, skupiny Petra Koláře nebo Soustrasti.

