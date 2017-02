Starbag Ateliér - kurz herectví pro začátečníky i pokročilé

Dobrý den,



vyhlašujeme poslední den otevřených dveří pro nadcházející semestr.Ti, kteří se nestihli k nám zastavit předešlý termín, mají tak možnost se k nám dostavit.

Máme 2 místa volná v kurzu základním a kdo by se rád kvalifikoval do kurzu herectví pro pokročilé, kde také ještě zbývají 2 volná místa, bude možnost talentových zkoušek, kde nám ukážete, co už umíte.



Kdo by měl zájem o přípravu na konzervatoř, lze se domluvit na osobních lekcích.



Budeme se na Vás těšit.