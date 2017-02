Výživa malých dětí - Jak na baštu nejen pro batolata

Zajímá vás, zda vhodně krmíte své miminko příkrmy či co postavit před své zkoumavé batole? Dorazte na seminář plný tipů a doporučení na vhodné stravování pro naše nejmenší. Co vařit, kupovat, kolik čeho, co s odmítáním jídla... Poměr zeleniny, mléko ve stravě a další otázky zodpoví zkušená výživová poradkyně z iniciativy 1000 dní a spol. Danone.

Jako rodiče máte ve svých rukou moc ovlivnit nejméně 80 % celoživotního zdraví vašeho dítěte včetně výskytu civilizačních onemocnění. Co dítě dělá, jí a prožívá v prvních 1000 dnech významně ovlivní jeho zdraví po celý život.

Výživa, výběr stravy a budování správných stravovacích návyků v raném věku je jedním z nejsilnějších faktorů, které „programují“ zdraví a kondici každého jedince už na počátku života. To vše detailně rozpracovali odborníci na výživu v rámci iniciativy 1000 dní.

Paní doktorka Krmelová projde fázi těhotenství i prvního roku dítěte, ale zaměří se především na období batolecího věku.

Na akci je nutné se zaregistrovat. Více informací a registrace na www.beemum.cz.

Těšíme se na Vás!