Vinetú, Vinetúúú

Věhlasný příběh z dalekého Západu, jak jej sepsal Karel May, doznal v průběhu let mnoha změn a nových verzí. S jednou z nich, velmi málo pravděpodobnou, Vás chce seznámit místní spolek Ochotníci Jižní Město.

Jak přicházela civilizace a jak to ovlivnilo vztahy hlavních postav příběhu, proč se stali Vinnetou a Old Shatterhand příkladnými hrdiny, to vše se dozvíte ve hře o deseti obrazech, kde se také trochu zpívá a skoro netančí. Hra je převážně nevážná, místy skoro veselá (hlavně ochotníci se při zkouškách smáli). Nejedná se však o dětské představení!

Autor a režie: Vlastimil Neklapil

Hrají: Katka Brouk, Petra Voigtová, Marie Neumanová, Radek Pištora nebo Stavros Mavromatidis, Roman Dostál, Martin Zapletal, Jan Schwaller, Jakub Říman

Délka představení 2 hodiny s přestávkou