Živý Salsa Koncert Dos Cubanas

◄►KONCERT KUBÁNSKÉ SKUPINY DOS CUBANAS◄►

◄►VSTUP ZDARMA◄► SALSA PARTY◄► DNY PRAHY5 ◄►

◄►SALSA BACHATA MERENGUE◄►

◄►LATIN POP◄►REGGAETON◄►



◄►DJ ALEJANDRO / CUBA◄►



Ve spolupráci s Dny Prahy 5 zveme všechny na koncert živé kapely dvou kubánek. Těšit se můžete na rytmy rumby, cha cha cha, salsy, bachaty, merengue a dalších latino rytmů.



Přejeme všem spostu zábavy, skvělého tance a hudebního zážitku v klubu La Macumba.



Více o dnech Prahy 5: http://dnyprahy5.praha5.cz/...



Vstupné: ZDARMA



Klub je otevřen od 18:00.

► Rezervace:

tel.: +420 776 795 166

email: rezervace@lamacumba.cz

www.lamacumba.cz

www.facebook.com/lamacumba.cz



◄►CONCERT OF CUBAN BAND DOS CUBANAS◄►

◄►SALSA PARTY◄► LIVE BAND◄► DAYS PRAGUE 5◄►

◄►SALSA, BACHATA, MERENGUE◄►

◄►LATIN POP◄►REGGAETON◄►



◄►DJ ALEJANDRO / CUBA◄►



In cooperation with Prague Days 5 invite all to the concert live band two Kubánek. Enjoy the rhythms of the rumba, cha cha cha, salsa, bachata, merengue and other Latin rhythms.



We wish you great dance, music and atmosphere in La Macumba!



More about days in Prague 5: http://dnyprahy5.praha5.cz/



FREE ENTRANCE



Club is opened from 18:00.

► Reservation:

tel.: +420 776 795 166

email: rezervace@lamacumba.cz

www.lamacumba.cz

www.facebook.com/lamacumba.cz