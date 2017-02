Sapa Trip Night #1: Láska prochází žaludkem

Valentýn je za dveřmi! Chtěli byste ho zažít netradičním způsobem? Pojďte ho strávit unikátní večeří s námi - POPRVÉ pro Vás chystáme degustační večer s vietnamským kulturním programem!

Co Vás nemine: - LẨU (Hot pot) – nevíte co to je? Přijďte ochutnat a objevovat! - zábavný program se soutěží o ceny - přátelská atmosféra - NEZAPOMENUTELNÝ zážitek

KDY: 14.2.2017 KDE: Yori Restaurant (Masarykovo nábř. 246/12, 110 00 Praha 1) ZAČÍNÁME V 19:00 AKCE POTRVÁ cca 3 h CENA: 900 Kč/dospělý (cena zahrnuje jídlo a nealkoholické nápoje) POČET MÍST OMEZEN! ZÁJEMCI SE REGISTRUJTE NA: Suzy@sapatrip.cz TĚŠÍME SE NA VÁS!