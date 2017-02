Havana Especial Barman Show a Valentýnská Salsa Party

◄►VALENTÝNSKÁ SALSA PARTY◄►HAVANA ESPECIAL◄►

◄►SPECIÁLNÍ HAVANA BAR◄► BARMANSKÁ SHOW ◄►

◄►KUBÁNSKÉ KOKTEJLY◄► HAVANA CLUB ◄►



►►► DJ ♫ TEREZA ◄◄◄

◄►SALSA ◄► BACHATA ◄► LATINPOP ◄►



Zažijte v La Macumba Kubánskou Valentýnskou Salsa párty s Havana Especial, barmanskými show během večera, speciálním přídavným bar em s TOP Havana drinky od profi barmana, který Vám namýchá jedinečné koktejly a vy ji budete moct během večera ochutnávat!



Jediný absolvent LAS VEGAS BAR ACADEMY v České Republice



KING OF THE BARTENDERS 2014...

Vicemistr České republiky 2016

1. místo Finlandia Cup 2011 flair

2. místo Havana flair competition 2015

3.místo mezinárodní barmanská soutěž Hubert Cup Bratislava 2013

3. místo mezinárodní barmanská soutěž Rudolf Jelínek cup 2013 Haselüne Německo

Finalista Havana club grand prix 2014 (4.místo)



a další účasti na prestižních mezinárodních soutěžích (Flairmania Riga, Flaircrash Bukurešť, Texas flair bartending challange - USA).....



Añejo Especial



Zráním získává náš rum na jemnosti. Dvojnásobným zráním získává na vyjímečnosti. Rum Havana Club Añejo Especial se nechává zrát dvakrát déle v sudech z mladého dřeva bílého dubu.



"… šeptem vypráví skrytá tajemství prémiových vyzrálých tmavých rumů."



Don José Navarro, Nejvyšší Maestro Ronero



Vstup 100 Kč (včetně welcome drinku).

Nová DJ-ka tento večer za Cadillacem! Dj Tereza!



Klub je otevřen od 18:00.

► WELCOME DRINK

► Rezervace:

tel.: +420 776 795 166