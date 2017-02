Příměstské kempy o jarních prázdninách na Děkance

Probuď se ze zimního spánku! Blíží se jarní prázdniny a ty nejedeš na hory? Nezoufej a sportuj s námi! Pravidelně každé prázdniny nabízíme nejen našim členům, ale i malým sportovcům z celé Prahy možnost si zasportovat a letošní „jarňáky“ nebudou výjimkou.

Pokud si vybereš florbalový kemp, čekají tě naši zkušení trenéři, se kterými zlepšíš svojí střelu i přihrávku, nebo se naučíš nové kličky. V rámci tréninků zbyde samozřejmě čas i na hru a malý turnaj. Denní program obohatí také další sportovní hry, různá kompenzační cvičení, nebo běhání venku. Chceš zkusit spíš více různých sportů?

Přihlas se na multisportovní kemp. Florbal tě čeká taky, ale kromě něj i celá řada dalších sportů, které můžeš znát z tělocviku ve škole, ale naučíš se i základy nových sportů, které třeba znáš jen z televize, nebo jsi o nich dokonce ještě nikdy neslyšel. Otevíráme navíc opět i skupinu pro úplně nejmenší děti ve věku 3-6 let, které mají svůj program sice upravený vzhledem k fyzickým možnostem, neztrácí však na své pestrosti.

Z oblíbených prvků našich kempů můžeme „lákat“ především na návštěvu Freestyle parku Kolbenka a jeho trampolínového parku. Kdy? 13.-17.3. (denně od 8:00 do 16:00) Kde? SH Děkanka (Děkanská vinice I. 987/5) Kdo? Kluci a holky od 7 do 15 let. POZOR! Navíc speciální skupina pro děti od 3 do 6 let! Za kolik? 1 800 Kč florbal, 2 000 Kč multisport (V ceně je pronájem sportovišť, péče trenéra, dopolední svačinka, oběd, pití, i vstup do freestyle parku.) V případě dotazů se neváhejte obrátit na Terezu Blažkovou na info@elementkempy.cz nebo na 605-801-869