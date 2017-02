Před tabulí s Hynkem Altem

Hostem další prezentace v Artparku bude fotograf Hynek Alt.

HYNEK ALT (*1976) vystudoval na Katedře fotografie FAMU v Praze a díky Fulbrightovu stipendiu později MFA program na State University of New York at New Paltz. Ve své tvorbě se věnuje především barevné portrétní fotografii. Zabývá se fenoménem média fotografie a osobnosti fotografa.

Práce Hynka Alta byly zastoupeny na výstavách v Astrup Fearnley Museet v Oslu, v MUMOK ve Vídni a přímo v Galerii Rudolfinum na výstavě Mutující médium.

Podvečerní prezentace přizvaných hostů z řad umělců, teoretiků či filmových kritiků se konají v edukačním centru Artpark v Galerii Rudolfinum a jsou určeny široké veřejnosti. Koncept prezentací a výběr hostů souvisí s právě probíhající výstavou Juergen Teller: Enjoy Your Life!.

Vstup zdarma.

Pozn. Fotografie z minulé prezentace s Markétou Kinterovou.