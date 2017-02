Nick Cave & The Bad Seeds v Praze

Nick Cave & The Bad Seeds se vydají na turné k novému albu Skeleton Tree a 26. října 2017 vystoupí v pražské O2 areně. Předprodej vstupenek v síti Ticketportal bude zahájen 17. února.

Před čtyřmi lety, přesně 22. listopadu 2013, Nick Cave & The Bad Seeds naposledy navštívili Českou republiku. Stalo se tak při příležitosti vydání alba Push The Sky Away a Nick Cave, řečeno slovy přítomných recenzentů, tehdy takřka uhranul nadšené publikum.

V polovině loňského roku Nick Cave vydal nové, v pořadí šestnácté album, nazvané Skeleton Tree. A jak je u Nicka a The Bad Seeds zvykem, také tuto novinku provází turné, během krerého k radosti tuzemských příznivců nevynechá Českou republiku. Pražský koncert je na programu 26. října 2017 v O2 areně. Kapela zahraje ve složení: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica a Larry Mullins. Podle playlistu lednového australského turné je zřejmé, že kromě skladeb z nového alba dojde i na nejznámější skladby celé Caveovy hudební kariéry. Tedy je rozhodně na co se těšit!