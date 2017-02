Umění spolupráce. Tak zní slogan letošního ročníku festivalu Jeden svět, jímž reaguje na stav současné společnosti, která vypadá, jakoby tolik potřebnou schopnost spolupracovat pomalu ztrácela. Ať už se jedná o nového prezidenta Spojených států, Brexit či neochotu vyspělých zemí řešit migraci.

Festival Jeden svět 2017 proběhne v Praze ve dnech od 6. do 15. března. Poté se přesune do vybraných českých měst i do belgického Bruselu. Nově se k festivalové rodině letos připojily severočeské Semily. Tradičně se může těšit na výběr festivalových snímků také Olomouc, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Kladno, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín a mnoho dalších měst po celé České republice.