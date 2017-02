Cestovatelské kino: Černobyl

Město duchů. Milník novodobé historie. Kdysi pýcha sovětského zřízení a čilé moderní město, dnes strašák celého světa. Pro velký zájem přidáváme možnost vydat se s námi na místo, které před 30 lety vyvolalo hrůzu.

Vyberte se s námi do minulosti, abychom si přiblížili, co předcházelo největší jaderné katastrofě na světě. Průvodkyně z černobylské zóny, Kateřina Vršanská, nám ukáže a povypráví o výstavbě a životě v městě Pripjať, o nehodě, vysídlení oblasti, fauně a flóře i o lidech, kteří se do oblasti vrátili i přes zákaz.



Kateřina Vršanská

vystudovala zahraniční obchod a cestovní ruch. Je nadšenou cestovatelkou, urbexerkou a odbornicí na černobylskou jádrovou zónu, kde pracuje jako průvodkyně. “Jako velký nadšenec jsem dostala nabídku na uvolněné místo českého a slovenského průvodce a taková nabídka se neodmítá,” říká