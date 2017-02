Koncert World Music: Atash & St. Stephen´s Global Ensemble

Společný koncert hudebního souboru Atash a studentského orchestru St. Stephen´s Global Ensemble pod názvem “Global Harmony“ představí hudbu od hindustani stylu ze severní Indie, přes perské skladby jižního Iránu, španělské flamenco až francouzský cikánský jazz. Bude možné slyšet a vidět nástroje velmi ojedinělé jako je sitár, indické bubny tabla a mnohé další.

Hlavním programem koncertu bude poslední nahrané album souboru Atash s názvem “Everything Is Music”. Ten je odvozen z básně perského básníka Rumího ze 13. století a vychází z hudebních kořenů překlenujících všechny kontinenty.

Atash, devítičlenný hudebně ambiciózní ansámbl z Austinu, se vyznačuje jedinečností zejména díky hluboce oduševnělému podání své hudby. Je těžké přiřadit souboru s tak širokým hudebním záběrem pouze označení “world music”. Atash je výjimečný svým složením, které zahrnuje hudebníky mnoha různých národností a žánrů.

Přijďte prožít jedinečný večer do KC Novodvorská. Začínáme v 18:00 hodin a vstup je ZDARMA! Jediné, co musíte udělat, je zarezervovat si místo, a to telefonicky na 222 524 388, emailem na admin@concert.cz, případně po registraci na www.koncertniklub.cz.

Více informací: https://www.facebook.com/events/1812921595637654/