Zveme Vás na Salón Ljuby Fuchs



Pozvání do únorového Salónu přijala módní návrhářka Iška Fišárková. Dalšími hosty večera budou Lenka Lindaurová, ředitelka Art´s Cool a Jiří Srnec jr., režisér a umělecký ředitel Černého divadla.



Iška je uznávanou osobností módního světa. Nahlédneme však pod pokličku jejího nového projektu, kterým je knížka pro děti “Daleká cesta do Lathe Diósás”. Co bylo impulzem ke vzniku knížky a jaké další plány tato šarmantní dáma má, se můžete dozvědět ve středu 15. února 2017 od 18,30 hodin ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na: bilasit@gmail.com