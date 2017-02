Mulheres de Palavra: Rita Lee

Jsou spisovatelky, skladatelky, zpěvačky, umělkyně, intelektuálky. Jsou autorky a/nebo postavy, které se zapsaly do dějin Brazílie. Obohatily a obohacují brazilskou kulturu. A proto jim předáváme slovo! Královna brazilského rocku slaví 70 let! Nenechte si ujít večer s hudbou a příběhy kolem Rity Lee, brazilské zpěvačky a skladatelky mnoha tváří.

Akce se uskuteční ve spolupráci s brazilským lektorátem při FFUK / Brazilským velvyslanectví v Praze za podpory Katedry Luso-brazilských studií (FF UK).

Elas são escritoras, compositoras, cantoras, artistas, intelectuais. Elas são autoras, atrizes e personagens da história (e das estórias) do Brasil. Elas enriqueceram e enriquecem a nossa língua e a nossa cultura. Por isso, damos-lhes a palavra! A Rainha do Rock Brasileiro comemora 70 anos! Junte-se a nós em uma noite de música e de estórias em torno de Rita Lee, a cantora e compositora mais mutante do Brasil. Evento realizado pelo leitorado do Governo Brasileiro/Embaixada do Brasil em Praga, e com o apoio do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros (Universidade Carolina de Praga)/CLP-Praga.