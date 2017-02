Meziprostor - Marina Abramovic a Brazílie

KINO U HRADEB 64 (Mostecká 64, Malá Strana) Marina Abramović je jednou z nejvýznamnějších konceptuálních umělkyň, která často pracuje se svým tělem a transcendentální energií. Ve svém díle posouvá hranice performance až k hranicím bolesti a smrti.

Společně s filmovým štábem Marca Del Fiola se Marina Abramović vydává napříč celou Brazílii na svou osobní spirituální cestou, při níž poznává nejen hranice vlastního vnímání, ale zároveň odkrývá i duchovní aspekty současné a starobylé Brazílie. V těch se mísí jak šamanské rituály, tak i různé odnože křesťanských zvyků. V portugalštině a angličtině. Po projekci bude následovat komentovaná prohlídka prostorů kina, kde právě probíhá rekonstrukce.

Návštěvou promítání podpoříte obnovu legendárního Kina 64 U Hradeb.

Marina Abramovic é uma das artistas conceituais mais importantes, muitas vezes, trabalha com o seu corpo e energia transcendental. No seu trabalho amplia os horizontes das performances até aos limites da dor e da morte. Junto com a equipe de filmagem de Marco Del Fiola, Marina Abramovic parte para uma viagem espiritual por todo o Brasil durante a qual conhecerá não só os limites de sua própria percepção, mas também revelará aspetos espirituais do Brasil contemporâneo e antigo. Neles se misturam rituais xamanicos e várias ramificações de tradições cristãs. Em português e inglês. Após a sessão haverá uma visita guiada às instalações do lendário U Hradeb 64, atualmente em fase de reconstrução. Entrada recomendada: 64Kč.