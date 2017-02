Tři bratři v akci

Po smrti matky jsou João Maria, Pedro Maria a António Maria konfrontováni s jejím posledním přáním: aby byli šťastní po boku někoho, kdo je bude opravdu milovat.

Po nepovedené večeři u otce, kam si pozvou luxusní společnice, jim otec dává ultimátum: do dne, kdy by s jejich matkou oslavil 40. výročí svatby, si musí všichni tři najít někoho, kdo změní jejich sobecký postoj k životu a k ženám.

V portugalštině, s anglickými titulky.

Depois da morte da mãe, João Maria, Pedro Maria e António Maria veem-se confrontados com o seu último desejo: vê-los felizes, ao lado de alguém que os ame e com quem possam viver uma vida de partilha verdadeira. Após um jantar desastroso – levando acompanhantes de luxo para a casa do pai, Faustino Maria Gonzaga, seu pai, faz-lhes um ultimato: até ao dia das bodas (póstumas) do 40º aniversário de casamento, os três têm de empenhar-se em encontrar alguém que os faça mudar a sua atitude egoísta perante a vida e as mulheres. Em português, com legendas em inglês.