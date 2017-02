Skinny Puppy v Praze

Kanadská legendární EBM kapela Skinny Puppy, která ovlivnila stovky kapel od Nine Inch Nails až po Rammstein, oznámila, že 6.června dorazí do Prahy se svou "Down the SocioPath Tour". Koncert se uskuteční od 20.hodin v pražském Lucerna Music Baru. Vstupenky za 690,- Kč + poplatky budou v předprodejích na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků) a dále v předprodejních sítích od 3.února.

Zatím poslední album s názvem Weapon vydali Skinny Puppy v roce 2013, v loňském roce kapela vydala Weapon také na vinylu. Na evropská podia se ale Skinny Puppy vrací po více než šesti letech. Mezitím kapela poslala fakturu americké vládě za to, že jejich hudbu používala na základně v Guantanamu při mučení vězňů bez souhlasu kapely.

Skinny Puppy, kterým v minulosti v USA zakázali několik videoklipů pro nadměrné násilí, které se v nich objevovalo, jsou vyhlášeni nejen pro svůj typický industriálně-metalový zvuk, ale také pro svá živá vystoupení plné krve a šokujících projekcí.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/1190864924361917/