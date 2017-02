ZAŽIJ VIETNAM JINAK přímo v Praze. Tým redaktorů Sapa trip se bude těšit na společné setkání během únorových půldenních výletů do "Malého Vietnamu" "Malý Vietnam" je přezdívkou pro vietnamské kulturní a obchodní centrum rozkládajicí se na bezmála 24 hektarech v Pražské Libuši.

KDY: 4. února, sraz v 11:00 KDE: Před modrým vchodem do SAPY, kousek od autobusové zastávky Sídliště Písnice

PROGRAM: 11:00 Prohlídka obchodního areálu s rodilým mluvčím (k tomu ještě studentem Vietnamistiky) a seznámení se s životem v areálu. 12:00 Návštěva místního chrámu a obchodů, ve kterých si můžete nakoupit suvenýry domů. 13:00 Společné posezení u výborných tradičních pokrmů, povídání o jídle, Vietnamcích v ČR a o Vietnamu obecně.

CENA: 500 Kč,- / 1 dospělého (výlet na min. 3h) Dítě od 6-12 let za poloviční cenu. Děti do 6 let zdarma. Peníze putují na provoz webu a psaní článků o vietnamské kultuře a na financování aktivit vietnamských studentů a mládeže. REZERVACI PODTVRĎTE NA : suzy@sapatrip.cz