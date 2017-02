The Trial /Maxim Didenko/

THE TRIAL je mezinárodní divadelní projekt inspirovaný známou prózou Franze Kafky. Šestice performerů v režii oceňovaného petrohradského režiséra Maxima Didenka (cena „Vyrobeno v Rusku 2016“ nejlepší divadelní režie), vytvořili jedinečné pohybové představení, speciálně pro probouzející se prostor legendárního kina 64 U Hradeb.

Režisér Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů současných politických vězňů, korespondencí a výpovědmi u soudů. Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. THE TRIAL se pokusí zkoumat etický a humanistický smysl soudů a samotného trestu smrti. Kdo je soudce? Kdo jsou obvinění?

Co je to zločin? Inscenátoři zkoumají prostého lidského jedince válcovaného mašinérií soudů. Jde o hledání nového divadelního jazyka, který by odpovídal potřebám naší doby. Do tavícího kotle tohoto díla bude vložena pestrá paleta žánrů, od klaunidád k opeře, od aktivistické performance k psychologickému divadlu. Inscenace hodlá propojovat současný tanec, tzv. „postbalet“, cirkus a pohybové divadlo s prvky hudebního a dokumentárního divadla.

Režie: Maxim Didenko (RU) Výprava: Pavel Semchenko (RU) Kostýmy: Jana Stanulová (CZ) Hudba: Ivan Kushnir (RU) Účinkují: Róbert Nižník (CZ/SK), Martin Šalanda (CZ), Marta Sobotková (CZ), Jun Wan Kim (CZ/KR), Nela Kornetová (CZ/NO), Roman Zotov (CZ/RU) Light design: Mikoláš Holba (CZ) Projekce: Oleg Michaylov (RU) Sound design: Andrey Shvestov (RU) Asistenti režie: Adriana Spišáková (SK), Jakub Maksymov (CZ) Producent: ProFitArt Koproducent: Jsme U Hradeb, z.s

. Za podpory: Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury, Česko-německý fond budoucnosti Partneři: DivadloX10, Institut Intermédií Upozornění: Prostor 64 U HRADEB je v současnosti přístupný pouze během speciálních akcí a na vlastní zodpovědnost návštěvníků. Před vstupem budete požádáni o vyplnění krátkého formuláře, jehož potvrzením získáte možnost vstupu do prostor 64 U HRADEB. Děkujeme za pochopení.