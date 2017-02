Písková mandala s buddhistickým mnichem Workshop pořádaný Národní galerií v Praze ve spolupráci s organizací MOST ProTibet v rámci doprovodného programu k výstavě Olivier Adam: Buddhovy dcery.

Konírna paláce Kinských 24. 2.2017 – 26. 2. 2017 24. 2. 17:00–18:00 příprava mandaly 25. 2. 10:00–18:00 tvorba mandaly 26. 2. 16:00 přednáška tibetského mnicha o významu tvorby mandaly a meditace všímavosti, následný rituál rozprášení mandaly Sypání pískové mandaly neodmyslitelně patří k tradici tibetského buddhismu.

Pískovou mandalu do Národní galerie v Praze přijede pří příležitosti ukončení výstavy Olivier Adam: Buddhovy dcery vytvořit mnich Pema, který mj. úzce spolupracuje s organizací MOST ProTibet, partnerem výstavy. Mandala z barevných písků bude v Konírně paláce Kinských vznikat celý víkend a následně bude dle tradičního rituálu rozprášena a její písek vysypán do Vltavy. Část požehnaného písku bude rozdána zájemcům na místě.

Co to je mandala, proč je pracně vytvářena a proč je její krása záhy opět zničena? To vše se dozvíte na přednášce buddhistického mnicha Pemy Samdupy v neděli 26. 2. v 16 hodin. Po přednášce proběhne klidová meditace. Vstup na sypání mandaly, přednášku a klidovou meditaci je zdarma.