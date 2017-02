PragoFFest 2017 21. ročník největšíhopražského festivalu popkultury (her, filmů, seriálů, anime, comicsů, knih, kostýmů…) 2. – 5. 2. 2017 v Modré škole, Praha Háje, pár desítek kroků od konečné metra C.

Hlavní programy PragoFFestu: • Pragocon = bohatý přednáškový a další program o sci-fi a fantasy (přes 500 pořadů). • GameExpo a LegendCon = 700 m2 herního programu - herny konzolových, počítačových, hudebních, deskových a karetních her, her miniatur, na hrdiny… a pořady o hrách.

Obsah: • turnaje a hraní her (videoher na konzolích a počítačích, deskových a karetních her, hudebních a tanečních her, …) • filmy, seriály, anime a další projekce • besedy s hráči, youtubery, spisovateli, výtvarníky, vědci… • odborné a humorné přednášky odborníků a fanů… • ceremoniály, divadelní a šermířská představení… • literární workshopy, soutěže • autogramiády a fotografování s hosty • taneční workshopy a bojové umění • prodej tematického zboží • velká kostýmová soutěž PragoCosplay, simulátor můstku kosmické lodi Artemis a další speciální program Témata: • Star Wars, Star Trek, Doctor Who…

• Hra o trůny, Harry Potter, Pán prstenů… • …a další sci-fi, fantasy a hororové fenomény • ale i historie, věda a technologie, tanec a bojová umění, comics, My Little Pony a další Parkování zdarma, široká nabídka levného občerstvení, šatna. Více informací www.pragoffest.cz