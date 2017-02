KONKURZ Jean-Claude Carrière

Všichni chtějí roli. A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To nikdo přesně neví. Tři herci, čekárna a pokyny, které se neustále mění, příkazy, které si odporují, otázka, zda konkurz je něco, co teprve začne, anebo zda už probíhá a oni jsou odněkud sledováni. A otázka, zda umíme žít daným okamžikem, či zda se náš život skládá z chvil nanečisto a čekání na tu správnou roli.



Hra slavného filmového scenáristy je nejen o hercích, ale klade i zásadní otázky lidské existence ve světě, kde téměř všechny hodnoty přestaly platit.