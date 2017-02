British Sea Power v Praze

Mezinárodní klenot jménem British Sea Power vydává po čtyřech letech 31.března 2017 nový hudební materiál s názvem Let The Dancers Inherit The Party a 20.května ho představí v Lucerna Music Baru pražskému publiku.

Melodické, přímé a překypující emocionální urgencí – je to album, na kterém se rockové svalstvo pojí s popovou bezprostředností – jako kdyby tucet láhví nejlepšího šampaňského vybuchlo uvnitř hradby zesilovačů značky Marshall. První skladbou z alba je Bad Bohemian – osvěžující puls modernistického rocku, která je ihned zdarma k dispozici při předobjednání alba.