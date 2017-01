Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádějí Bude to jinak! Ještě znamenitější!

Proč to bude jinak? Protože všechny kusy, jež v rámci jubilejního show u příležitosti dvacátého výročí existence bandu naši milí swinguchtiví očekávali, se prostě nevešly! Zjištění radostné, situace prekérní.

A tak jsme se rozhodli, že navážeme na náš poslední koncertní program Nás to tady furt baví, který zaznamenal u ctěného publika velký ohlas, a premiérové kusy připravené na tuto saisonu protkáme písněmi, jež si naši věrní žádají.

Znovu se tedy budeme společně radovat ze swingových kusů žhavých i sladkých, v každém případku však uchu lahodících a za srdce beroucích.

A že bývá všechno jinak? To jest bohužel náš denní chléb vezdejší. Ale že jde o změnu k lepšímu? To se nám přec často nestává. Ach, jak to potěší…

Váš Ondřej Havelka