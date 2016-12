4. Umisťovací výstava koček bez domova

8.1. 2017 v 11 hodin se otevřou brány pražského Toulcova Dvora ve jménu koček, aneb V LEDNU PLNÝ PYTEL KOČEK MÍTI, PO CELÝ ROK SPOKOJENÝ BÝTI! Touto novou lidovou pranostikou Vás srdečně zve na svou IV. Umisťovací výstavu Kočičí domov Sluníčko.

O nový domov zde budou mňoukat desítky kočičích nezbedů z celé republiky. Bonusem pro všechny návštěvníky bude možnost nákupu nezbytně nutných věciček v charitativních krámcích. O zábavu se postará opět Pestrá společnost s ukázkami výcviku asistenčních pejsků, Český klub chovatelů prasátek chovaných v domácnostech nám představí i štětinatou praso-slečinku a poradí případným zájemcům, upozorní na pozitiva i úskalí chovu těchto zvířat.

Co riskujete nákupem zvířete z množírny a co to vlastně množírna je, vám mohou přímo na výstavě říci zástupci organizace Nekupuj – Adoptuj. O zábavu dětských milovníků zvířat se postarají naši dobrovolníci na stanovištích se soutěžemi o hodnotné ceny. A samozřejmě nebude chybět i veterinární poradna ordinace Kheiron zdarma, kde budete mít možnost nechat si očipovat své zvíře za zvýhodněnou cenu. Pojďme se tedy společně sejít v Toulcáku 8.1. 2017 od 11 hodin a podpořme naše kočičí bezdomovce.

Co vy víte? Třeba Vás zrovna tam čeká ta pravá láska, která udělá Váš život veselejší. Během uplynulých 3 let se nám podařilo na výstavách učinit šťastných přesně 142 domácností. Překročíme tentokrát magickou dvoustovku? Uvidíme. Každá spojená packa s lidskou dlaní se počítá. A my se zase moc těšíme!