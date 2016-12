Jazzová středa v Chambers Baru - Famfulíková & Kettner

Ve středu v devět se uvidíme na jazzovém koncertě (piano + vocal) ve stylovém Chambers Baru, nacházejícím se co by kamenem do hodil od Karlova Náměstí - hned vedle zastávky tramvaje Štěpánská.

Zahrajeme jazzové stadardy i popovější záležitosti v jazzové úpravě.

A hlavně taky pár kousků z vlastní kuchyně. Přijďte na pohodový večer mezi svátky, pivo, víno, drinky, stylové posezení, vše na místě! VSTUP ZDARMA