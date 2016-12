SILVESTR 2016 V MEXICKÉM STYLU

Milí přátelé, zveme Vás na akci ve stylu "All you can eat and drink". Užijte si silvestrovskou noc naplno! S bezedným tacos rautem a neomezenou konzumací veškerých nápojů to půjde samo.

Hrajeme hudbu na přání. Pojďte to s námi rozjet, ať nový rok stojí za to! Fosil