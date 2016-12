Festival krátkých filmů Praha

Filmy natočené na motivy povídek jednoho z nejpopulárnějších současných autorů fantasy Neila Gaimana, snímky oceněné britskou filmovou akademií, to nejlepší z Balkánu, experimentální filmy, program pro děti, noční moderovaná show a především pestrá mezinárodní soutěž. Takový bude dvanáctý ročník Festivalu krátkých filmů Praha, jenž organizuje Film Servis Festival Karlovy Vary, stojící i za MFF Karlovy Vary. Krátkometrážní skvosty z celého světa se představí v kině Světozor od 18. do 22. ledna 2017, nově ale zamíří i do vršovického kina Pilotů.

