Larry Shue (USA) MAGOR (THE NERD) - z angličtiny přeložili Adéla a Jan Šotolovi

Mladý a nadějný architekt Willum Cubbert často vyprávěl svým přátelům o dluhu, který musí splatit jistému Ricku Steadmanovi, bývalému vojákovi, kterého nikdy nepotkal, ale který mu zachránil život poté, co byl vážně zraněn ve Vietnamu. Rickovi dokonce napsal dopis, ve kterém se zavazuje, že co bude živ „budeš mít na Zemi někoho, kdo pro tebe udělá, cokoliv budeš chtít.“

Willum má proto velkou radost, když se Rick nečekaně objeví v jeho bytě v den oslavy jeho třicátých čtvrtých narozenin. Tato radost ovšem brzy vyprchá, když začne být jasné, že Rick je příšerný „magor“, nemožný hulvát beze špetky sociální inteligence a taktu a ještě ke všemu ne a ne odjet. Jeho pokračující přítomnost je smrští neustálých komických incidentů, a to až do chvíle, kdy se za normálních okolností vyrovnaný a klidný Willum dostává do stavu, ve němž zvažuje použití násilí, přičemž tento zoufalý vývoj je nakonec odvrácen překvapivým zvratem na konci hry.

Brilantní komedie se vyznačuje vtipnými dialogy a dokonale vystavěnou situační komikou. Jedním z prvních představitelů Magora byl Rowan Atkinson (známý protagonista Mr. Beana), jenž ve hře exceloval v londýnském Aldwych Theatre.

Hrají: Marie Doležalová (Tansy), Martina Randová(Clelia - Waldgravova žena) , Lukáš Rous(Willum), Zdeněk Maryška(Waldgrave), Lukáš Pečenka (Axel), Jakub Slach(Rick – Magor)