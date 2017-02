JAZZ & FUNK

Jiří Hála - saxofony, flétna

Michal Gera - trumpeta

Jiří Kovář / Jaroslav Friedl - kytara

Martin Kapusník - kontrabas

Petr Mikeš - bicí

www.myspace.com/jirkahala

Jirka Hála se narodil v Praze, hraje na flétny a saxofony. Je leaderem jazz funk formace Blues Wave a malého jazzrockového big bandu Šavle Meče.

Hudba skupiny Jazz Project je ovlivněna současnou jazzovou scénou v New Orleans, kde Jirka Hála nahrával svoje CD "MAKE YOU WANNA HALA" se špičkovými hudebníky z Big Easy. To bylo vydáno v nakladatelství ARTA v roce 2009.