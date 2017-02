Rob Becker - Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako Rob Becker - vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii - to už chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma. Možná k tomu napomohlo i štěstí narodit se ve správné zemi ve správnou chvíli. Vždyť kde jinde se společnost zabývá rozdíly mezi muži a ženami tak široce jako právě v USA? Pojem quot;sexuální harašení quot; se šíří světem z Ameriky. Ve Spojených státech nehovoří o ženách či o mužích, ale o quot;lidských bytostech quot;, aby se vyhnuli možnému nařčení z diskriminace toho či onoho pohlaví. Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené komplikace jsou ovšem vpravdě globální. Rozumí jim stejně Belgičané jako Kanaďané, Italové jako Nizozemci.

Porozumí jim i Češi? Jistě k tomu přispěje i protagonista dvouhodinového představení jednoho herce, jímž byl do konce roku 2004 Jaroslav Dušek a od roku 2005 Jan Holík.

Ti, kdo už viděli Cavemana s Jaroslavem Duškem, mají nyní možnost posoudit v této roli Jana Holíka. Kdo půjdou na Cavemana poprvé, nemusejí litovat: Holík ho hraje jinak, ale rovněž skvěle.





Honza Holík, herec



Honza je typickým příkladem toho, že když má někdo talent a k tomu i trochu nezbytného štěstí, tak TO prostě jde! Po maturitě vystřídal několik firem, kde pracoval v kanceláři, později jako manažer, ale velmi brzy došel k závěru, že tohle opravdu není nic pro něho.

Když jednoho dne objevil v novinách inzerát divadla J. K. Tyla v Plzni, že hledají do muzikálu Šumař na střeše vhodné typy na postavy Rusů, dlouho nepřemýšlel a vyrazil na konkurz. K tomu, že Honza nakonec roli v muzikálu dostal, ba dokonce že ho po premiéře přijali jako stálého člena sboru operety divadla J. K. Tyla v Plzni, přispěl jeho výrazný herecký talent, i 15 let ve folklórním souboru, 11 let hry na bicí nástroje, zpěv a fakt, že miluje muzikál Šumař na střeše.

Úspěšně účinkoval v muzikálech a operetách Šakalí léta, Pytlákova schovanka, Juno a Avos, Země úsměvů, Bocaccio, Crazy for you a Cikání jdou do nebe. Po několika letech cítil potřebu dál rozvíjet zkušenosti nasbírané v divadle, v kapele i v životě a podal si přihlášku na pražskou DAMU, obor herectví činoherního divadla. Byl přijat a dnes už má za sebou spoustu školních i mimoškolních projektů. Zahrál si například otce Pěrekatova ve hře Rváč (autor Antonín Máša, režie Jan Kačer), krále Duncana v Macbethovi (režie Boris Rösner) a hlavní postavu jedné povídky ve hře Hovory o štěstí mezi čtyřma očima od autora hry a zároveň jejího režiséra Patrika Hartla. Ve zlomovém třetím roce po nástupu do DISKU začal zkoušet v Topolově Kočce na kolejích.

V Plzni, odkud pochází, dál zpívá v kapele HIBAJ, takže ani jeho láska k hudbě nepřijde zkrátka.



Na jaře letosíiho roku náš tým posílil herec divadla Ypsilon Jakub Slach.

Ptáte se proč když Caveman je přece představení jednoho herce?? Odpoveď je jednoduchá Jakub Slach hraje Cavemana v alternaci s Janem Holíkem. A právě Honza byl ten kdo Jakuba doporučil producentovi a ostatním členům týmu.

„Po té co jsme měli možnost videt Jakuba na jevišti nebylo o čem přemýšlet „ říká Yvetta Lizatović z produkční společnosti POINT, která Cavemana v ČR uvadí.

Máte chuť se zase jednou rozesmát až k slzám přijďte se podívat a přesvečte se sami,že tato volba byla spravná. Jakub Slach i Jan Holík se na Vás těší od září 2009 v divadle U Hasičů, Palace, Bolka Polívky a v dalších divadlech po celé ČR.





Režie: Patrik Hartl

Hudba: David Kraus