Tchýně a uzený

Alžběta a Milada jsou dvě "milující" tchýně které mají podle jejich dětí vysoké nároky na život. Alžběta je výbušná a zatvrzelá vdova, která zdědila po svém manželovi veškeré miliony, Milada je pravý opak, bydlí v malém bytečku ve kterém často naklízí. Do cesty se všem přimotá úlisný detektiv, který vše zkomplikuje a jak to dopadne? Na to se přijdte poďívat 29.4. do sálu kulturního domu ve Volduchách.