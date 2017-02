Pidgyn chill out ambient show

Chill out ambient show s vizuálními efekty. Přijďte si užít krásnou hudbu a relaxaci! Chill out pro tělo i duši. Ponořte se do moře hluboce relaxačních zvuků kytary, basů a varhan.

Nechte je rezonovat s každou buňkou vašeho těla. Lahodou pro oko budou i speciální světelné a vizuální efekty. Vstupenky na yogafriends@seznam.cz