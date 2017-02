Velký holky nepláčou

Další vstupenky do divadla

Hru Neila Simona možná diváci znají z amerického filmu Podivný pár s Jackem Lemmonem a Walterem Matthauem. Autor ji ale pro velký úspěch po 25 letech přepsal do ženské verze. Diváci si tak mohou vychutnat, jak by to asi vypadalo, kdyby domácnost vedly dvě osobité dámy. Herečka Jana Šulcová je skvělou protihráčkou herečce Veronice Jeníkové.

K jejich „manželským“ neshodám přizvukují na pravidelných schůzkách jejich letité kamarádky Verna a Mickey. Celé „pohodové“ soužití nabere obrátky, když se hrdinkám začnou dvořit dva charismatičtí Španělé...