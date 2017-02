Sportovně kulturní festival na sněhu WooXUP

Svou třetí zastávkou ze čtyř pokračuje tuto sobotu 18. února WooXUP Czech Tour 2017 - sportovně kulturní festival na sněhu, který myslí úplně na všechny, od nejmenších po ty nejstarší.

WooXUP se třetí únorový víkend po Deštné v Orlických horách a Bílé v Beskydech přesune na Dolní Moravu pod Kralickým Sněžníkem, kde si v rámci této originální zimní akce můžete na jednom místě vyzkoušet nejnovější snowboardy nebo lyže, obléct se od hlavy k patě, snažit se být nejlepší v některé z doprovodných soutěžních disciplín a ještě k tomu se dobře pobavit s celou rodinou. Navíc speciálně do Skiareálu Dolní Morava přijede Richard WOOX se svým magickým putovním cirkusem.

Hlavní centrum akce bude ve stanovém městečku postaveném přímo na parkovišti “U Slona” v dolní části areálu Dolní Morava. Program, který začne v 10 hodin ráno a skončí v 16 hodin odpoledne, slibuje nejrůznější vychytávky. Fitness trenér Jakub Bína, známý z reality show Zpátky na vrchol, chystá WOORKOUT S JACOBEM – zábavné soutěže na sněhu o ceny pro všechny věkové kategorie.

Koho soutěžení neláká, může třeba v klidu omrknout, co se nového urodilo v lyžařských a snowboardových dílnách. Vyzkoušíte si, jak to z kopce sviští novým Fischerkám, freeskiingovým lyžím Armada nebo snowboardům Nitro, či sněžným bruslím Sled Dogs. Značky WooX a DOKE představí své fajnšmekrovské kousky na tělo i hlavu.Zakousnout se budete moci do zdravých energetických RAW tyčinek Bombus nebo do sladké vafle Manner. Zástupci z PUXtravel vám zase poradí, kam na skutečně pořádnou zimní dovolenou.

To ale zdaleka není vše, co během dne WooXUP nabízí. Je toho mnohem více, a proto doporučujeme sledovat Facebook stránku WOOX UP. Celodenním programem a zastavením lanovek však zábava nekončí, protože jako na každém správném zimním eventu večer následuje party, na které vystoupí MC Jacob, známý ze skupiny Skyline, DJ Basstien a DJ Mike Solar. Ke správnému warm-upu vám určitě pomůže ledově namražený Jägermeister či pivo Excelent z rukou krásných hostesek.