Fenomenální a uznávaná slovenská vokální skupina, která v Česku oslnila na turné s R. Müllerem a již dva roky také samostatně , zpívá světové a česko-slovenské hity bez použití hudebních nástrojů ve stylu „a cappella“.

Slovo „fragile“ znamená křehký a výstižně tak charakterizuje komorní a cappella zpěv, zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. Skupina FRAGILE však zvládá tento náročný žánr mistrovsky. I když se v jejich repertoáru najdou i skladby velikánů jakými jsou Bach či Chopin, jejich největší předností jsou tituly současné populární hudby.

Hity světových autorů a interpretů přetvářejí do posluchačský velmi příjemných, atraktivních podob s velkou mírou hravosti a kreativity. Jejich představení jsou plné nejen výborné hudby, ale také skvělého humoru, díky kterým zažijete neopakovatelný večer plný jedinečné zábavy.

Repertoár koncertu tvoří písně světových i domácích interpretů jako: Sting, Lord, Jason Mraz, Lorde, The Flying Pickets, Richard Müller, Pharell Williams, The Real Groupa mnoho dalších. Mezi novinky patří skladba The Parting Glass – irská národní skladba, Lady Karneval od Karla Gotta, nebo Fero skupiny Elán, Get Lucky od sk. Daft Punk. Zazní také gospelové skladby.