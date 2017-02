Karma: osud a svobodná vůle

Přednáška

• Zákon příčin a následků dle východní tradice

• Můžeme změnit svůj osud?

• Kdy je naše vůle skutečně svobodná?

Existuje osud jako předurčení? Nebo máme společnou cestu a cíl, který je dán, ale na nás záleží, jak a kudy k němu budeme kráčet? Jaká je moje role na této cestě a jak je možné, že nekráčíme stejně a nejsme stejní? Na přednášce probereme odpovědi na tyto otázky dle východní a západní tradice a filozofických učení.

Ukážeme, co můžeme udělat pro to, abychom se v životě méně trápili a dosáhli většího štěstí a naplněnosti díky tomu, že osud uchopíme do svých vlastních rukou.