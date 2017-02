4 000 dnů Dramatické představení z dílny divadla Ungelt je nejnovější inscenací přední české herečky Hany Maciuchové.

Ve vedlejších rolích se přestaví Ondřej Novák a Petr Stach. Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si vše ale pamatuje jinak. Do jaké míry ovlivňuje paměť to, kým jsme?

V dramatickém příběhu napsaném s anglickou lehkostí a humorem zjistíme, zda náš úsudek o sobě samém utváří matka, životní partner nebo snad my samy.