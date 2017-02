Iva Pekárková: poznejte New York z okna taxíku

Iva Pekárková: Dej mi ty prachy. Iva Pekárková je spisovatelka a taxikářka na obou stranách silnice. Málem se stala mikrobioložkou, ale před sametovou revolucí utekla do USA, kde vykonávala sto a jedno zaměstnání, včetně řízení pravých newyorských žlutých taxíků. Nechte se vtáhnout do ulic slavného velkoměsta prostřednictvím jejího vyprávění!

Od roku 2005 žije v Londýně. Literární činnosti se věnuje od začátku 80. let. Před odchodem do exilu publikovala populárně vědecké články ze svého oboru v ABC, Živě a Sedmičce pionýrů. V zahraničí své prózy uveřejňovala v exilových časopisech Západ (Ottawa), Svědectví (Paříž), Paternoster (Vídeň) a ve Sborníku zaostřeného rozptýlení (New York), v angličtině publikovala povídky a články v severoamerických a kanadských magazínech.

Po roce 1989 v Čechách vydávala i v periodikách Playboy, Cosmopolitan, Esquire, Marianne ad. Na internetových stránkách iDnes.cz má od května 2008 svůj blog. V dokumentárním filmu Hrůzy a lesk New Yorku aneb Město, které neusíná (1994) vystupovala jako průvodkyně německého režiséra S. Steiberta.

Některé její knihy vyšly v překladu rovněž ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Španělsku a Slovinsku. V románu Dej mi ty prachy Iva Pekárková skloubila hlubokou znalost New Yorku a jeho obyvatel s dramatickým vypravěčským uměním, básnickými popisy míst i situací a legračními scénkami. Kniha koncipovaná jako milostný dopis městu New York od řidičky žlutých taxíků (kterou Pekárková skutečně sedm let dělala) je napsaná s naprostou precizností a úctou ke geniu loci: každé ze dvou tisíc newyorských nároží je vylíčené tak, jaké skutečně bylo, když ho autorka viděla na vlastní oči.