Příběhy z cest novinářky Pavly Jazairiové

Rozhlasová novinářka a cestovatelka Pavla Jazairiová zavede čtenáře tentokrát hned na tři kontinenty.

Poslechněte si osobní svědectví z cest po jihoamerické Kolumbii, Indii, Římu a Paříži. Poznejte, co utváří tamní životní styl – ať už jsou to dějiny, přírodní podmínky nebo společenské zvyklosti. Autorka je bývalou redaktorkou zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu Radiožurnál, se specializací na oblast Blízkého Východu a Afriky. Jako jedna z mála reportérek informovala i o válkách v Afghánistánu a v Iráku.

Celkem vydala 7 knih, všechny s tématikou rozvojových zemí. Nová kniha Pavly Jazairiové Příběhy zavádí čtenáře na tři kontinenty: do jihoamerické Kolumbie, do Indie a také do dvou evropských velkoměst, Paříže a Říma. Ve všech případech přináší osobní svědectví o tom, co utváří tamní životní styl. Její reportáže jsou kolážemi postřehů, útržků rozhovorů, záznamů pořizovaných na místě i ověřených informací. Nepředkládá hotové soudy, vždy ponechá na čtenáři, jaký názor si vytvoří.

Centrum kolumbijské narkomafie, záře i stíny velkoměsta Kalkaty, příběhy a báje, mystika indických klášterů, Řím ztrácející vlastní tvář pod náporem moderní turistiky… Střety zájmů, hodnot, lidských snů. Tak rozdílný, a přece jediný svět. Kniha je provázena fotografiemi Jiřího Hůly.