Let the World Come to You

Soutěž týmů v prezentačních dovednostech v angličtině. Tématem pro letošní rok je téma ECO-TURISMUS. Hlavním porotcem je Jakub Vágner, který bude mít od 14:00 autogramiádu. Soutěž začíná v 15:00, které se účastní týmy složené ze žáku základních škol.

Více informací o akci Let the World Come to You na www akce