Vyslechněte otevřenou výpověď známé české zpěvačky Ivy Frühlingové

Úterý 28. února v 16.00 – 17.00 – Iva Frühlingová: Terapie v noci. Beseda a autogramiáda. Otevřená výpověď o životních hodnotách, zdravém poutu v rodině, hledání sebe samé a klidu v duši. Zpěvačka, spisovatelka, modelka a moderátorka Iva Frühlingová je světoběžnice.

Francii si zamilovala již v dětství a odcestovala tam ve svých 14 letech díky modelingu. Ve 30 se sbalila a vyrazila do světa, aby pocítila atmosféru vysněných míst na vlastní kůži. Na literárním poli není nováčkem, v předchozích letech vydala knihy Příběhy modelek a Příběhy ze showbyznysu. Přijďte v úterý 28. února v 16 hodin do DOMU KNIHY KNIHCENTRUM.cz a poznejte Ivu Frühlingovou osobně.

Představí vám svou novou knihu Terapie v noci. Terapie v noci je příběh, který má svůj začátek, průběh i konec, není ani negativní, ani pozitivní - je jako život. Otevřená výpověď známé české zpěvačky Ivy Frühlingové. Dítě bývá zátěžovým testem nejen pro psychiku, ale hlavně pro partnerský vztah. A právě to se stane i hrdince knihy, která otěhotněla a vdala se brzy po seznámení. Ustojí tuhle krizi? Miluje svého manžela i dítě, přesto má pocit, že jí něco schází. Začne se na sebe dívat jinou optikou a hledá pravé hodnoty života. Zkouší nové sexuální praktiky, najde si milence…

Nic z toho jí ale nedává, po čem touží doopravdy: zdravé pouto v rodině a klid v duši. Někdy je totiž největší výhrou najít a přijmout sama sebe. Iva Frühlingová se narodila v severočeském městě Litvínov na úpatí Krušných hor. Rodiče jí poskytli uměleckou inspiraci díky svým koníčkům, jako sochařství, aktivní hudba a literatura. Ve svých čtrnácti letech se dostala do Paříže pomocí konkurzu francouzské modelingové agentury. Díky ní navštěvovala místní gymnázium, kde ji spolužáci oslovili, aby se v 16 letech stala členkou jejich kapely Turn Over.

O tři roky později podepisuje, díky producentům Michélu Elimu a Thierryho Saidovi, smlouvu s hudební společností Virgin. Následovala její první skladba Oú Tu Veux Quand Tu Veux. Písně jako Oú Tu Veux Quand Tu Veux a La Muerte sklízely úspěchy ve francouzských a belgických hitparádách. Podařilo se jí vystoupit v slavném koncertním sále L'Olympia Bruno Coquatrix. V roce 2004 se vrátila do České republiky a vydala zde desku Litvínov v České republice. Za její prodej získala Zlatou a pak i Platinovou desku. Pro režiséra Filipa Renče nazpívala píseň pro jeho film ROMÁN PRO ŽENY (2004). Rovněž nazpívala se známým slovenským zpěvákem Miroslavem Žbirkou úvodní píseň Někdy stačí dát jen dech pro seriál televize Nova ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ (2005).

V pohádce režiséra Jiřího Stracha TŘI ŽIVOTY (2007) se objevila v roli černé princezny, mluvené však hlasem Zuzany Stivínové mladší. Svoji roli dostala i ve televizním filmu Filipa Renče VETŘELCI A LOVCI: KRUTÁ NEVĚRA (2011). Kromě účinkovaní v různých televizních pořadech je Iva Frühlingová rovněž literárně činná. Napsala knihy Svět modelek a Příběhy ze showbyznysu. Přispěla i do povídkové knihy patnácti slavných českých a slovenských osobností – Příběhy ve znamení touhy.

