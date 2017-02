Poslechněte si příběhy z cest Jiřího Kolbaby

Středa 22. února v 16.00 – 17.00 hod – Jiří Kolbaba. Beseda a autogramiáda. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Z cest vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. Populární je zejména jeho mnohaletý pořad na rádiu Impuls.

V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého klubu cestovatelů. Příběhy z cest Jiřího Kolbaby si budete moct poslechnout ve středu 22. února v 16 hodin. 6 kontinentů Příběhy z cest Je mnoho způsobů, jak využít všeobecnou svobodu. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si intenzivně plní své klukovské sny. Náruživě cestuje a sbírá po celém světě informace, obrázky exotické přírody a lidských tváří. Poté, co navštívil okolo sta zemí všech šesti kontinentů planety, připravuje četné fotovýstavy a besedy. Po reakcích svých posluchačů a milovníků cestování vznikla tato kniha téměř na „společenskou objednávku“.

Několik desítek příběhů a postřehů tohoto známého dobrodruha nás zavede doslova do celého světa. Všechny kapitoly jsou doplněny barevnými fotografiemi. Jiří Kolbaba je český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. Popularizátor poznávání cizích kultur, ochranu fauny a flóry. Spolupracuje s mnoha tištěnými i elektronickými médii. Známá jsou zejména jeho jevištní diashow pro různé skupiny v celém Česku.

Velkoplošné fotografie prezentuje při rozsáhlých výstavách doma i v zahraničí. Dosud vydal 6 publikací. Na začátku roku 2012 se připojil k vědecké expedici výzkumníků z Masarykovy univerzity v Antarktidě. V rámci dobrovolnického programu se podílí na chodu a zazimovacích pracích na polární stanici J. G. Mendela. V roce 2013 navštívil Antarktidu již potřetí. Tentokrát značně dobrodružně na polské plachetnici SELMA.

Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! Registrace na Noc s Andersenem vypukne 1. února! Registrujte se online na Noc s Andersenem od 1. února na této webové adrese: http://www.knihcentrum.cz/registrace/noc-s-andersenem Registrujte se od 1. do 28. února a využijte akční cenu 299,- Kč. Registrace bude od 1. března zpoplatněna částkou 399,- Kč. Registrujte se včas, kapacita Domu knihy je omezena. Registrovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání volných míst. Prodejna i kavárna bude v neděli 12. února uzavřena z důvodu INVENTURY.