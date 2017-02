Komorní scéna Aréna pokřtí svůj druhý almanach

Středa 15. února v 16.00 – 17.00 – Křest Almanachu Komorní scény Aréna. Almanach Arény 2005-2015 s podtitulem Dvacet let v dobré společnosti vznikl ke dvaceti letům existence tohoto nejoceňovanějšího ostravského divadla. Kromě zástupců divadla bude na akci přítomen i primátor města Ostravy Tomáš Macura, který knihu slavnostně uvede do života.

Almanach Arény je publikací, kterou ocení jak fanoušci souboru z řad diváků, tak odborná veřejnost. Prožijte tuto slavnostní událost u nás v DOMĚ KNIHY KNIHCENTRUM.cz ve středu 15. února od 16 hodin. V roce 2014 oslavila Komorní scéna Aréna dvacáté výročí svého oficiálního vzniku a o rok později i deset let v novém působišti v budově Knihovny města Ostravy. Mezitím stihla posbírat řadu významných ocenění včetně těch nejprestižnějších v podobě dvojnásobného titulu Divadlo roku, tedy ceny pro nejlepší divadlo v ČR.

Tyto zásadní události daly podnět k úvahám, že by si divadlo zasloužilo zmapování tohoto tvůrčího období v podobě publikace. A protože jeden shrnující almanach už Aréna vydala, bylo rozhodnuto, že na něj naváže almanach druhý, který posledních více než deset let v novém působišti podrobně zaznamená. S novým rokem spatřil světlo světa Almanach Arény 2005-2015 s podtitulem Dvacet let v dobré společnosti. Jeho první, interní křest, proběhl po premiéře inscenace Obraz. Křest pro širokou veřejnost se uskuteční 15. února 2017 od 16 hodin v prostorách DOMU KNIHY KNIHCENTRUM.cz.

Almanach Arény má atraktivní grafickou podobu s množstvím fotografií, přičemž v ní ale nechybí veškeré informace o inscenacích, které Aréna v daném období vytvořila, i o lidech, kteří v divadle dlouhodobě působí či se s ním jen krátce setkali. Na více než 300 stranách si tak čtenáři mohou slovem i obrazem připomenout vše, co měli možnost v posledních letech v Aréně vidět. A jistě potěší i čtivá (a pochvalná) analýza práce Arény z pera jednoho z nejpovolanějších, divadelního kritika a teoretika prof. Vladimíra Justa. Almanach je k dostání v pokladně divadla, postupně bude i v knihkupectvích, přičemž jeho cena je stejná, jako cena běžné vstupenky do Arény – tedy 200 Kč. Komorní scéna Aréna je nástupnická organizace bývalého Divadla hudby, které působilo v Ostravě od roku 1986 jako součást Městského kulturního střediska a od roku 1991 samostatně, jako příspěvková organizace statutárního města Ostravy.

Divadelní představení se v programu Divadla hudby objevovala poměrně pravidelně (zlatou éru představuje konec šedesátých let, kdy zde vystupovalo amatérské Divadlo Waterloo), ale vlastní přeměnu Divadla hudby v komorní divadelní scénu prosadil až jeho ředitel Jaroslav Pochmon, který v letech 1986 až 1993 postupně realizoval novou uměleckou koncepci, jejímž spoluautorem byl herec, režisér a scénárista Pavel Cisovský, budoucí umělecký šéf nově vzniklého souboru. Potvrzením úspěšně dokončené přeměny bylo v roce 1994 přijetí nového názvu Komorní scéna Aréna, tehdy se zároveň své funkce ujala nynější ředitelka Renáta Huserová.

První samostatné inscenace se na repertoáru objevily v letech 1991-1992 a od roku 1993 byly realizovány vlastním hereckým souborem.

