Tvoříme z obalů na vajíčka s edicí TOPP

Sobota 11. února v 15.00 – 17.00 – Tvoření s edicí TOPP. Pravidelné tvoření každou druhou sobotu v měsíci. Vyrábíme karnevalové masky z obalů na vajíčka. Proč uchovávat různé krabičky či obaly na vajíčka? Mohou se proměnit v krásné dekorace a dárky.

Celé nebo poloviční mističky, špičky, víčka – využít se dá opravdu všechno. Stačí jen přidat barvy, ozdobné stužky či provázky a další drobné ozdoby. Prázdné obaly záhy proměníte v oblíbená zvířátka, auta nebo zábavné hrací figurky. Avšak vytvořit z nich lze i sváteční dekorace. Např. v podobě zajíčků, netopýrů či andělíčků. Knihy z edice TOPP jsou určeny všem věkovým skupinám čtenářům, především však dětem a mládeži.

Přinášejí názorné, barevnými ilustracemi a předlohami doprovázené, návody k tvorbě nejrůznějších výrobků z mnoha materiálů. Rovněž se zaměřujeme na dětskou literaturu, najdete u nás knížky pro nejmenší děti, předškoláky nebo malé školáky. Po celý měsíc únor bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 28. 2. 2017. Během měsíce února se zúčastněte slosování o vstupenky do Divadla Petra Bezruče. Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! Registrace na Noc s Andersenem vypukne 1. února!

Registrujte se online na Noc s Andersenem od 1. února na této webové adrese: http://www.knihcentrum.cz/registrace/noc-s-andersenem Registrujte se od 1. do 28. února a využijte akční cenu 299,- Kč. Registrace bude od 1. března zpoplatněna částkou 399,- Kč. Registrujte se včas, kapacita Domu knihy je omezena. Registrovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání volných míst. Prodejna i kavárna bude v neděli 12. února uzavřena z důvodu INVENTURY.