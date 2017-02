Rady na cestu Paříží vám předá Veronika Uhrová

Středa 8. února v 18.00 – 20.00 – Beseda o Paříži s průvodcem Rady na cestu. Veronika Uhrová. Vyrážíte s námi do francouzské metropole? Nebo se jen chcete podělit o zkušenosti z našeho společného cestování? Přijďte mezi nás… Průvodkyně Veronika Uhrová si pro vás připravila praktické rady na cestu, informace ze zákulisí zájezdů do Paříže i další zajímavé tipy.

Rady na cestu Na začátku byla myšlenka plnit cestovatelské sny. Dnes máme pobočky ve dvou městech, šest let zkušeností a na šestnáct stovek odjetých zájezdů, a to číslo pořád stoupá. Především jsme to ale pořád my – nadšenci na cestách, posedlí zajímavostmi, experti na autentické zážitky, zkušení poradci, skvělí průvodci... zkrátka praví cestovatelé. Najdete nás na www.radynacestu.cz.

„I poznávací zájezd je dovolená, žádný maraton s deštníčky a vlaječkami,“ říká Veronika Uhrová. Tato cestovatelka miluje cizí jazyky a svou volnost. Její zaměstnání se tak stalo koníčkem a kousek svého splněného snu rozdává dál – provází cestovatele tak, jak by se líbilo objevovat svět jí samotné. Své rady na cestu vám předá 8. února v 18 hodin v DOMĚ KNIHY KNIHCENTRUM.cz. Po celý měsíc únor bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 28. 2. 2017.

Během měsíce února se zúčastněte slosování o vstupenky do Divadla Petra Bezruče. Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! Registrace na Noc s Andersenem vypukne 1. února! Registrujte se online na Noc s Andersenem od 1. února na této webové adrese: http://www.knihcentrum.cz/registrace/noc-s-andersenem Registrujte se od 1. do 28. února a využijte akční cenu 299,- Kč. Registrace bude od 1. března zpoplatněna částkou 399,- Kč. Registrujte se včas, kapacita Domu knihy je omezena. Registrovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání volných míst. Prodejna i kavárna bude v neděli 12. února uzavřena z důvodu INVENTURY.