Iva Lecká se představí jako šílená matka a nadaná spisovatelka

Úterý 7. února v 16.00 – 17.00 - Iva Lecká. Beseda a autogramiáda. Iva Lecká je zkušená moderátorka a novinářka. V prvé řadě je ale matka. Ve své knize se rozhodla vtipně popsat, jak se její mnohdy idealistické iluze o mateřství v praxi rozplývají a stává se z ní šílená matka, která musí vydržet jako kůň.

Patříte i vy do klubu šílených matek? Nebo vás oslovil humor této talentované moderátorky a spisovatelky? Se svými zážitky se s vámi podělí na besedě a autogramiádě 7. února v 16 hodin. Deník šílené matky aneb Ženská vydrží jako kůň Vtipná, humorná a zábavná kniha o příchodu prvního dítě na svět, který se v tom okamžiku pro matku zásadně změní.

Autorka vypráví, jak se nejprve důkladně připravovala na mateřství, ale po porodu pochopila, že jedině šílená matka může jako kůň vydržet všechno a zvládnout rodinu i návrat ke své původní profesi. Iva Lecká je dlouholetou rozhlasovou a televizní moderátorkou. Kromě práce za mikrofonem nebo před kamerou se věnuje také novinařině. Spolupracuje s celou řadou deníků a internetových portálů, na kterých komentuje aktuální dění z Čech i ze zahraničí a hodnotí šatníky známých osobností. Po celý měsíc únor bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš.

Akce platí do 28. 2. 2017. Během měsíce února se zúčastněte slosování o vstupenky do Divadla Petra Bezruče. Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! Registrace na Noc s Andersenem vypukne 1. února! Registrujte se online na Noc s Andersenem od 1. února na této webové adrese: http://www.knihcentrum.cz/registrace/noc-s-andersenem Registrujte se od 1. do 28. února a využijte akční cenu 299,- Kč.

Registrace bude od 1. března zpoplatněna částkou 399,- Kč. Registrujte se včas, kapacita Domu knihy je omezena. Registrovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání volných míst. Prodejna i kavárna bude v neděli 12. února uzavřena z důvodu INVENTURY.